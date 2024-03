Sérgio Reis: “Obra na Colônia Treze vai asfaltar mais de 20 mil metros quadrados de ruas”

O deputado estadual Sérgio Reis (PSD) anunciou nos últimos dias uma obra de pavimentação na Colônia Treze, município de Lagarto, que vai levar desenvolvimento para as ruas que fazem margem à Rodovia SE-270. “Essa obra vai asfaltar mais de 20 mil metros quadrados de ruas”, garantiu Sérgio.

Responsável pela conquista da obra para Lagarto, com apoio do governador Fábio Mitidieri (PSD), ele explicou que a pavimentação asfáltica é fruto de emendas do mandato de Fábio Reis (PSD) na Câmara dos Deputados.

“Essas pavimentações estão orçadas em mais de R$ 2 milhões e serão executadas pela Codevasf. É um investimento muito importante para aquele trecho do Treze”, comentou.

De acordo com Sérgio, são quatro trechos que ficam na lateral da rodovia, onde compreende a parte urbanizada do povoado e onde se tem um maior fluxo de veículos e pedestres.

“A obra trará muito mais segurança para pedestres e para quem trafega de bicicleta, por exemplo, principalmente pessoas indo ou voltando do trabalho, além de conforto, é claro, para quem dirige por aquela região”, completou.

