Sérgio Reis participa do dia festivo de Santa Teresinha em Lagarto

O secretário de estado da Representação de Sergipe em Brasília, Sérgio Reis, participou, no último domingo, 01, das missas e da procissão em alusão a Santa Teresinha do Menino Jesus, no bairro Novo Horizonte, município de Lagarto.

Devoto declarado da santa, Sérgio acompanhou desde cedo a festa de encerramento do novenário da paróquia e participou de uma das leituras durante a celebração.

“Um dia de muita emoção e também muita alegria, porque dividi esse momento com os amigos padres Ueliton, Paulo, Alberto, Moisés e também o bispo da Diocese de Estância, Dom Genivaldo Garcia”, disse Sérgio.

Santa Teresinha

Nascida em Alençon, na França, em janeiro de 1873, Santa Teresinha do Menino Jesus é conhecida por sua extrema humildade e acreditava que o caminho era ser como criança diante de Deus. Assim buscava sempre rebaixar-se na vida fraterna e amar sem reservas.





Fonte: Assessoria de Comunicação