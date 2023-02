Sérgio Reis quer reestruturar o escritório de Sergipe em Brasília

O secretário de Representação do Estado de Sergipe em Brasília, Sérgio Reis, esteve reunido com o governador Fábio Mitidieri (PSD) na última terça-feira, 7, no Palácio dos Despachos, e anunciou que os planos do Governo do Estado são para uma reestruturação da pasta. Ele também confirmou que ficará no estado nos próximos dias para dar continuidade a esse momento de planejamento e estratégia.

“A secretaria já mostrou que é extremamente importante para defender os interesses do Governo de Sergipe e do povo sergipano em Brasília. Agora nossa missão é deixar a Serese ainda mais robusta e como um ponto referência para parlamentares, prefeitos, vereadores e gestores na capital federal”, afirmou Sérgio.

Segundo o ex-deputado, como pautas da reunião também foram discutidas as demais audiências do governo estadual com ministros em Brasília e também as emendas parlamentares. “Elas serão muito importantes para que o governo execute obras e coloque em prática os programas e demais projetos. É uma força conjunta, mas que exige um bom trabalho de articulação”, concluiu.