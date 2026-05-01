Sérgio Reis reafirma apoio a Fábio Mitidieri e Ibrain de Valmir e destaca união do grupo político em Lagarto

Durante almoço na última quinta-feira , 30, em Lagarto, o prefeito Sérgio Reis reforçou publicamente seu alinhamento político com o governador Fábio Mitidieri e com o deputado estadual Ibrain de Valmir, destacando a união do grupo e o compromisso com o desenvolvimento do município e de Sergipe.

Sérgio reforçou a força política do grupo em Lagarto e o trabalho de Ibrain.

“Lagarto tem um exército de homens e mulheres prontos para defender esse projeto, com Fábio Mitidieri, Fábio Reis e Ibrain. Quem tá com Sérgio, está com Ibrain”.

Ao lado do governador, do deputado federal Fábio Reis e de vereadores da base, Sérgio destacou que o momento vai além da entrega de uma obra importante para a economia local, simbolizando também a força de um projeto político construído com responsabilidade e parceria.

“Governador, o senhor tem palavra, tem compromisso e tem demonstrado isso com ações concretas em todo o estado. Nosso grupo tem lado, e é o lado de quem trabalha, de quem faz, de quem entrega resultados para a população”, afirmou.

Sérgio Reis enfatizou que toda a bancada de vereadores do município está alinhada com esse projeto político e segue unida em defesa dos interesses da população lagartense.

“Todos os vereadores da nossa bancada estão ao nosso lado, ao lado desse projeto que está transformando Sergipe e também a realidade de Lagarto. Aqui, a gente trabalha com união, com responsabilidade e com respeito. Estamos ao lado do governo que faz de Sergipe o estado mais seguro do Nordeste, que investe em obras, em saúde, em mobilidade. Esse é o caminho que acreditamos e que defendemos”, pontuou.

Ascom- Deputado Estadual Ibrain de Valmir (PV)