Sérgio Reis se licencia como deputado estadual de Sergipe

Sérgio Reis tomou posse como deputado no dia 14 de março, na vaga do deputado Jorginho Araújo (PSD), que assumiu o cargo de secretário de Estado da Casa Civil. Ao se licenciar do cargo de deputado, a vaga na Alese deve ser assumida pelo segundo suplente que é o atual vereador de Aracaju Manuel Marcos, do mesmo partido.