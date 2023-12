Sérgio Reis se reúne com presidente do DER/SE para tratar de rodovias e pavimentações em Lagarto

Duplicações das rodovias que estão em andamento no entorno da sede do município de Lagarto, pavimentações e desenvolvimento da infraestrutura rodoviária do centro-sul foram alguns temas tratados, nesta quarta-feira, 6, pelo secretário de Estado da Representação de Sergipe em Brasília, Sérgio Reis, e o diretor-presidente do Departamento Estadual da Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), Anderson das Neves, em Aracaju.

O encontro aconteceu na sede do DER/SE, e na pauta ganhou destaque a obra de duplicação da pavimentação asfáltica do trecho na Rodovia Lourival Baptista (SE-270), no entroncamento da Rodovia SE-170, trecho que liga a cidade de São Domingos à sede de Lagarto, e ainda no entroncamento da mesma rodovia, no trecho que liga o município de Riachão do Dantas.

“O compromisso do governador Fábio Mitidieri com o desenvolvimento do interior e a infraestrutura rodoviária é notável. É um assunto que tem grande espaço em sua agenda e podemos ver isso nessa obra de duplicação, que tende a aumentar a quilometragem, e nos projetos futuros, como o quadrilátero do desenvolvimento, que é a ampliação das rodovias de Lagarto e Itabaiana até a BR-101”, ressaltou Reis.

Ainda sobre a duplicação da entrada de Lagarto, Sérgio destacou a emenda do seu irmão, o deputado federal Fábio Reis (PSD), na casa dos R$ 5,5, milhões, para mais uma fase da obra, um segundo trecho, que vai do fórum até o Corpo de Bombeiros. O secretário confirmou que esse projeto também foi aprovado pelo DER/SE e o recurso foi creditado na conta do Governo do Estado no último mês de outubro.

Também no mês de outubro entrou na conta do governo para mais uma pavimentação o recurso de R$ 1,7 milhão, através de emenda parlamentar de Fábio Reis, para garantir a obra de calçamento da Pista do Pau Grande, no povoado Colônia Treze, em Lagarto, executada pelo Departamento Estadual da Infraestrutura Rodoviária de Sergipe.