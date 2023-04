Sérgio Reis viabiliza mais leitos pediátricos para o HUL

Na última quarta-feira, 19, o deputado estadual Sérgio Reis esteve com o secretário de Estado da Saúde, Walter Pinheiro, e o superintendente do Hospital Universitário de Lagarto, Manoel Cerqueira, para estudar a possibilidade de aumentar a quantidade de leitos pediátricos no HUL.

“Estamos em busca de mais leitos pediátricos para o HUL devido o surto de síndromes respiratórias em crianças, o que tem lotado os leitos de enfermaria e de UTI”, destacou o parlamentar.

Segundo Sérgio, a ideia é de mais três leitos na ala vermelha e dois na amarela. “O secretário topou e teremos retorno amanhã”, acrescentou.