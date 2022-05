Sergipana de Aracaju é aprovada nas ‘Audições às Cegas’ do The Voice Kids 2022

A sergipana de Aracaju, Nanda Santiago, de 13 anos, se apresentou no último domingo, 22, no quarto dia de Audições às Cegas do programa The Voice Kids 2022. Ela interpretou a música ‘Send My Love’ da cantora britânica Adele.

As cadeiras dos técnicos Maiara & Maraísa, além de Carlinhos Brown, viraram para a menina, que escolheu fazer parte do grupo do cantor baiano.

“Você tem uma voz incrível e eu fui, aos poucos, percebendo algo. Virei atrás de saber muito mais sobre você”, disse Brown.