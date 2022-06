Sergipana é convocada para disputar Pan-Americano de ginástica

A sergipana Maria Flávia Britto foi convocada para a seleção brasileira individual de ginástica rítmica que vai disputar o Campeonato Pan-Americano de ginástica, em julho, no Rio de Janeiro.

A ginasta sergipana vem de bons resultados, principalmente na Gymnasiade, disputada na França, onde chegou na final no arco e nas maças. No individual geral, ela somou a maior nota entre as quatro brasileiras que participaram da competição. A treinadora da ginasta, Iracema Alves, foi convocada para compor a comissão técnica da equipe.