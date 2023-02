Sergipana é convocada para integrar seleção brasileira de ginástica rítmica

“É um desenvolvimento da ginástica como um todo, no Nordeste foi muito grande nos últimos anos. Mas é um trabalho feito no clube, com apanhamento da Iracema que foi nossa assistente técnica aqui na seleção e começou na formação da Maria Flávia desde pequenininha, tendo a seleção aqui, assistindo de perto, podendo vivenciar a rotina das meninas e assisti-las nos treinamentos. Junto com isso, o trabalho dela na categoria individual nos campeonatos nacionais. Quando a ginasta chega no Brasileiro e a gente vê o resultado desse trabalho, a gente vai pegando e lapidando esses talentos. Ela está iniciando na seleção, tem uma longa trajetória pela frente, é uma ginasta jovem” explicou a treinadora da seleção brasileira de conjunto, Camila Ferezin.