Sergipana em conjunto da GR do Brasil conquista ouro nos Jogos Sul-Americanos de Assunção

O conjunto do Brasil conquistou o ouro na Ginástica Rítmica nos Jogos Sul-Americanos de Assunção. O triunfo da renovada equipe brasileira contou com a participação da sergipana Victória Borges.

Na fase classificatória da GR no conjunto dos cinco arcos, na terça-feira, 11, as meninas se classificaram para a final com a melhor nota: 32,950 pontos. Na última quarta-feira, 12, na apresentação mista (bola e fita), o Brasil marcou 32,950 pontos para chegar ao ouro na soma das duas apresentações, com 63,500. Em segundo lugar ficou a Venezuela, com 47,750, e em terceiro a Argentina, com 42,250.

Além de Victória Borges o conjunto brasileiro competiu com Gabriela Coradini, Beatriz Linhares, Bárbara Galvão, Julia Kurunzki e Sofia Madeira.

Fonte: Globo Esporte SE