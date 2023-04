Sergipana fatura duas medalhas de prata na Copa Brasil

A sergipana Luiza Andreza faturou duas medalhas de prata na categoria sub-20 da Copa Brasil Meio Fundo e Fundo de atletismo, realizada no último final de semana, em Bragança Paulista-SP.

No sábado, 01, ela foi vice-campeã na prova dos 800m e no domingo subiu ao pódio na segunda colocação pelos 1.500m.

A competição, organizada pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), reuniu 281 atletas de 73 clubes, representando 18 estados e o Distrito Federal. As provas foram realizadas no Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo.

Fonte: Globo Esporte SE