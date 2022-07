Sergipana Nanda Santiago encerra participação no The Voice Kids 2022

Em uma apresentação emocionante, interpretando a música ‘Ouvi dizer’, da Banda Melim, Nanda dividiu o palco com Bielzinho e Arthur Marçal, que foi escolhido para seguir no programa.

Sergipanos no The Voice

Em Aracaju, Nanda Santiago divide a rotina entre estudos escolares, de violão e ukulelê. Segundo ela, a paixão pela música foi descoberta após entrar para um coral.

Este ano, Ícaro Alves da Cruz, de 10 anos, que adotou o nome artístico de Tavinho Porto Rico, também participou do The Voice Kids no time da dupla Maiara e Maraísa. Ele deixou o programa no dia 5 de maio, durante as Batalhas.

Fonte: G1 SE