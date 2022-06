No último domingo, 19, a sergipana Nanda Santiago, 13 anos, se apresentou em trio, ao lado de Bia Klappoth e Gabi Sorroce cantando a música ‘Deja Vu’, de Olívia Rodrigo, no último dia da fase de batalhas e foi a escolhida pelo técnico Carlinhos Brown para permanecer no programa.

“Eu fiquei bastante impressionado com o arranque dessa voz, dessa interpretação diante de tantas outras apresentações”, disse Carlinhos Brown antes de anunciar sua escolha.

Com informações do G1 SE