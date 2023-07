Sergipana se destaca no Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica em Campo Grande

A cidade de Campo Grande reuniu neste fim de semana os melhores atletas do país na modalidade da ginástica rítmica, e a rede estadual de ensino de Sergipe se fez presente. A aluna Ana Victoria Loyola, de 17 anos, do Centro de Excelência Professora Maria Ivanda de Carvalho Nascimento, participou do Campeonato Brasileiro de Ginástica que ocorreu entre os dias 28 de junho e 2 de julho na capital do Mato Grosso do Sul. Além de representar a rede estadual de ensino, a estudante, da 3ª série A do colégio, é ginasta da equipe do Gipão, o Club Sportivo Sergipe.

Ela integrou a entidade como participante extra na categoria Adulto Nível II, juntamente com suas colegas de equipe Alana Araújo, Emilli Barbosa e Keilla Mariano. A competição contou com mais de 140 ginastas, divididas em quatro categorias: arco, bolas, fitas e maçãs. Ana Victoria competiu no Grupo C do campeonato, em três momentos diferentes. Na quinta-feira, 29, a atleta fez sua primeira performance com o arco e, logo em sequência, com as bolas. No dia seguinte, ela executou a apresentação com as maçãs e, no sábado, encerrou sua participação na competição com as fitas.

Em seu relato, Ana Victoria não escondeu a ansiedade e a emoção de estar presente em um campeonato tão importante para o esporte brasileiro. Ela começou como dançarina de balé, mas, aos oito anos de idade, trocou para ginástica rítmica e não saiu mais. “Sendo minha primeira vez foi muito emocionante, pois as dificuldades foram inúmeras. Mas com a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura, por meio do secretário da Educação, Zezinho Sobral, tudo foi possível, pois ajudou com os custos da aquisição das passagens e com isso consegui viajar para participar do Campeonato Brasileiro de ginástica rítmica”, celebrou a atleta.

O foco de Ana Victoria agora é o treinamento para a 2ª fase do Campeonato Sergipano de Ginástica, os Jogos Escolares da TV Sergipe e o Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica de Conjunto, todos no segundo semestre deste ano.

Já a treinadora Thalyta Almeida explicou que a aluna teve que parar com os treinos por conta da pandemia, mas, após o período de dois anos, voltou com tudo e foi convocada pela treinadora para participar de sua primeira disputa nacional na categoria. “Ela teve um excelente desempenho. A gente sabe que para ela enfrentar todo esse nervosismo foi o maior desafio, mas ela conseguiu se sair muito bem. Ela estava muito bonita, sorridente e elegante na quadra e somou pontos para a nossa equipe no total”, declarou Thalyta.

Por sua vez, a diretora do Maria Ivanda, Adriana Hora Santos, exaltou a importância do colégio ter estudantes como Ana Victoria, os quais representam não só o esporte sergipano, mas também o esporte incluído na escola pública. Além disso, agradeceu ao secretário da Educação e da Cultura, Zezinho Sobral, que, por meio da Seduc, proporcionou o investimento necessário para que a atleta viajasse para o campeonato, que exalta o reconhecimento e o estímulo ao esporte nas escolas pelo Governo, algo muito valioso em seu ponto de vista.

“Como gestora de um Centro de Excelência que aposta na educação como meio de futuro para nossos jovens, acredito que o esporte motiva a determinação de conquistar os sonhos. Por esse motivo, vejo em cada aluno que tem as habilidades para o esporte um potencial. Ana Victória, além de aluna monitora, é uma atleta dedicada à ginástica, o que nos orgulha”, afirmou.

