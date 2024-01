Sergipano assina contrato com time do Japão

– Hoje me despeço do Yokohama FC e sou muito grato pela oportunidade de ter vestido essa camisa. Vivi momentos únicos dentro do clube e a cidade de Yokohama também estará marcada para sempre na minha vida. Arigato, Yokohama FC – disse na postagem.

E o sergipano também já concedeu as primeiras palavras para o site oficial do Sagan Tosu.