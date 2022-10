Sergipano conquista prata no brasileiro de ciclismo

O sergipano Alysson Moura conquistou o segundo lugar no Campeonato Brasileiro de Ciclismo, categoria Sub-30, na modalidade Estrada, disputado no último sábado na cidade de Macaé, no Rio de Janeiro. A competição contou com a participação de mais de 500 atletas de 26 estados e do Distrito Federal.

“O vice-campeonato brasileiro é o resultado de muito trabalho, dedicação e foco. Estou muito feliz com a conquista da medalha de prata para Sergipe. E isso é a consolidação de um sonho, de minha carreira, que está ainda começando, pois tenho cinco anos de carreira como atleta. Participar do Campeonato Brasileiro e trazer a medalha de prata me deixa muito feliz e focado para continuar tentando dar o meu melhor e seguir disputando mais competições para atingir novos objetivos” disse Moura.

Após o retorno, Alysson já se prepara para as competições do Campeonato Sergipano de Ciclismo, que acontece no final deste ano, onde é o atual campeão.

Fonte: Globo Esporte SE