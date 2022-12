Sergipano encara tubo gigante na Espanha

“A gente estava aqui em Nazaré e a previsão era bem grande. Porém, tinha um vento muito forte e essa direção do vento ia deixar muito ruim as ondas aqui em Nazaré. Aí, o Ian e o Chumbo, por conhecerem bastante a Europa, eles já têm mais de sete temporadas aqui, já competiram na Galícia, estavam com dúvidas entre Espanha e Marrocos. A gente acabou decidindo ir para a Galícia, porque era mais perto e a previsão estava bem melhor para lá e acabou que deu certo” contou.