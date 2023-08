Sergipano espera resultado positivo do Pyunik fora de casa em pré-eliminatória

– Foi uma grande festa na última temporada por conta da classificação para a fase de grupos. A nossa expectativa é de poder conquistar, novamente, a classificação. Queremos voltar a fazer história, mas nós vamos com os pés no chão. Sabemos que não será fácil. Temos ainda duas eliminatórias pela frente, vamos pensando jogo a jogo, com o foco no nosso objetivo – afirmou.