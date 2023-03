Sergipano ferido em ataque à faca em Amsterdã volta a Aracaju

Chegou a Aracaju, na madrugada desta segunda-feira, 27, o advogado Matheus Henrique Silveira, 32 anos, que foi golpeado com quatro facadas em um ataque no saguão de um hotel no Centro de Amsterdã, na Holanda. Ele foi recebido no Aeroporto Santa Maria por amigos e familiares.

Matheus foi atacado por um alemão de 28 anos. No momento do crime, ele estava com um grupo de cinco amigos brasileiros. O agressor foi preso em seguida. O sergipano foi internado em um hospital da cidade e recebeu alta médica após quatro dias.