Sergipano Pedro Oliveira e Vilsomar conquista medalha de ouro no vôlei de praia

Na final, eles superaram a dupla Leo Vieira e Matheus por 2 sets a 1, parciais 13/21, 21/19 e 17/15. A medalha de ouro veio após as pratas em Saquarema-RJ e Vila Velha-ES.

“Resiliência é a principal palavra que descreve o nosso time, é uma característica nossa superar os desafios e as adversidades com muita garra, perseverança e foi isso que vivemos nesse campeonato. Ganhar a medalha de ouro é especial demais, principalmente dentro do circuito mais forte do mundo” disse Pedro.

Sem tempo para comemorar, a dupla ainda vai disputar a 13ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, que começou na quarta-feira, 19, com a disputa do Aberto e do Top 8.

Fonte: Globo Esporte SE