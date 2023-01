Sergipano radicado no interior de São Paulo é confirmado no BBB 2023

Na tarde da última quinta-feira, 12, o sergipano Ricardo Camargo, de 30 anos, foi confirmado como participante do Big Brother Brasil (BBB) de 2023. Ele foi o 9º participante anunciado e o 6º do grupo “Pipoca”.

Ricardo é ex atleta de handebol, biomédico e mestre em Imunologia pela Universidade de Medicina de São Paulo. Ele é natural de Aracaju e mora em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

Com mais de 30 mil seguidores no Instagram, Ricardo contou, em vídeo publicado no Gshow, que é solteiro e que gosta de viver a vida loucamente, sem reprimir suas vontades. Ele também afirmou que, durante o jogo, buscará ser sábio, impedindo que o coração fale mais alto.