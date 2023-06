Sergipano se destaca fora do país e conquista acesso à primeira divisão portuguesa

O lateral-esquerdo sergipano Aloísio, de 27 anos, vem se destacando fora do país. No último final de semana, o jogador conquistou o acesso à primeira divisão portuguesa com o Estrela da Amadora.

Após vencer o jogo de ida dos playoffs de acesso, a equipe de Aloísio foi derrotada por 2 a 1 pelo Marítimo. Com o 3 a 3 no agregado, a decisão da vaga na elite do Campeonato Português foi para os pênaltis.