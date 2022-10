Sergipano se prepara para maratona de competições no vôlei de praia

Aproveitando um breve recesso de competições em Aracaju, o sergipano Pedro Oliveira se prepara para a disputa da 12ª e 13ª etapas do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, pela categoria adulta, que acontecem entre os dias 15 e 23 deste mês, em Maceió-AL.

Com resultados expressivos no sub-19, como dois Campeonatos Sul-Americanos, um Brasileiro Interclubes e mais recentemente um quinto lugar no mundial realizado em setembro, na Turquia, Pedro ainda não conquistou o ouro no Brasileiro adulto, mas já chegou a duas finais formando dupla com o baiano Vilsomar.