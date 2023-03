Sergipano tem semifinais definidas

Com o último jogo da repescagem realizado, as semifinais do Campeonato Sergipano estão definidas. O Confiança enfrenta o Lagarto, enquanto o Sergipe mede forças com o Itabaiana.

Classificado de forma direta, o Confiança viu seu adversário ser definido no último sábado. Após perder por 1 a 0 no jogo de ida, o Lagarto venceu o Atlético Gloriense por 2 a 0 e avançou.

O primeiro duelo terá mando do Verdão e o segundo será do Dragão, por ter tido melhor campanha. Os jogos estão marcados para os dias 1° e 9 de abril.

O Sergipe viu seu oponente ser definido neste domingo. Falcon e Itabaiana empataram em 1 a 1 no jogo de ida e repetiram o placar na volta. Na disputa de pênaltis, o Tremendão superou o Falcon e vai enfrentar o Sergipe.