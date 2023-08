Sergipano Willian Colorado conquista o terceiro cinturão do Jungle Fight em casa

O lutador sergipano Willian Colorado conquistou o terceiro cinturão do peso pena no Jungle Fight, no último sábado, 29, com o Ginásio de Esportes Constâncio Vieira lotado e uma torcida conterrânea empolgada. Colorado enfrentou o amazonense Júlio “Tyson” Pereira e derrotou o oponente após cinco rounds de uma disputa acirrada e emocionante.

O sergipano teve o apoio dos mais de seis mil espectadores que estavam no Ginásio de Esportes Constâncio Vieira neste sábado. A torcida conterrânea apoiou todos os sergipanos que estavam na disputa, desde o início do evento, e Colorado honrou a energia recebida da torcida, o próprio tempo de treinamento e os outros dois cinturões do Jungle Fight que já possui.

Empolgado com o terceiro cinturão conquistado, Willian Colorado demonstrou respeito ao seu adversário e falou sobre a importância da vitória no seu estado-natal. “Essa foi a primeira vez que alguém me fez suar um pouquinho, porque eu estava nocauteando todo mundo no primeiro round. Foi uma honra poder lutar com o Júlio Pereira que é um atleta duríssimo. Ele vinha fazendo história também, já foi campeão peso-pena, já ganhou de grandes nomes e vencer esse cara dessa forma foi épico, ainda mais por ser o meu terceiro cinturão aqui em Sergipe, que é a minha casa. Não tem gostinho melhor e quando a luta é mais pegada dá mais emoção, porque quatro meses longe da família para nocautear em três segundos não tem graça, então foi perfeito”, disse Willian.

O presidente da Jungle Fight, Wallid Ismail, destacou a energia do povo sergipano e comemorou o recorde de público. “O Jungle Fight Sergipe foi um sucesso, tivemos casa lotada, uma torcida animadíssima e confrontos empolgantes. Sergipe é um estado pequeno mas que tem muitos guerreiros e nós pudemos conhecer os melhores essa noite. Esses guerreiros merecem o apoio que receberam da torcida aqui hoje e que ainda vão receber. O Jungle Fight veio para fortalecer o MMA e os guerreiros sergipanos. Foi uma guerra linda e que vai ficar na história do Jungle Fight”, garante.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, lembra que Willian Colorado já foi atleta das escolas de esporte sergipanas e agora é um talento do MMA brasileiro. “Estamos muito felizes com o sucesso desse grande evento aqui em Sergipe, ainda mais com a vitória do sergipano Willian Colorado, ele que treinou na nossa escola de esporte José Gerivaldo Garcia, no Santos Dumont, e agora é o único tricampeão do Jungle Fight em casa. Colorado teve um desempenho excelente, mas ele também teve um importante apoio da torcida, que estava empolgada e passou essa energia para ele. Os outros atletas sergipanos que saíram vitoriosos de suas lutas também merecem os parabéns e todo reconhecimento”, acrescenta a secretária.

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, também parabenizou o atleta e comemorou a realização do Jungle Fight no estado nordestino. “O Jungle Fight é um evento que tem história, já existe há 20 anos e é considerado por revelar grandes talentos do MMA. Agora podemos dizer que já recebemos o maior evento de MMA da América Latina aqui em Sergipe e um sergipano foi o campeão, melhor ainda, um sergipano foi o tricampeão do evento em casa. Estamos muito felizes com o sucesso de mais esse grande evento esportivo em Sergipe, marcando a reinauguração do Ginásio de Esportes Constâncio Vieira e com a vitória de um sergipano. Esse é um dia histórico para o esporte sergipano, temos muito o que comemorar”, disse o governador.

Fonte: Governo de SE