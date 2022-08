Sergipano Willyam Santana surfa onda de seis metros no Rio de Janeiro

O big ryder, como são chamados os surfistas de ondas gigantes, contou ao ge sobre a experiência durante a terceira janela do Itacoatiara Big Wave 2022, que teve a programação alterada por conta das condições do mar, agitado por um ciclone extratropical.

– Devido ao ciclone que estava encostando na costa brasileira, percebemos que ele estava chegando com bastante vento e ondulações muito grandes. A comissão técnica decidiu cancelar o evento devido as condições extremas. Através de uma reunião que fizemos com todos os atletas, ficou decidido fazer uma apresentação e um treino na praia de Itacoatiara, que é vizinha ao Shok. Eu fui, decidi participar dessa apresentação e fui presentado com a maior onda do nosso país em 2022 – explicou o surfista.

Agora, Willyam Santana espera a decisão de juízes e especialistas para confirmar se conseguiu realmente surfar a maior onda do ano no país.

– Já existe a comissão técnica do Itacoatiara Big Waves estudando o tamanho da onda. Isso me rendeu bastante frutos, e quem sabe eu consigo ganhar o prêmio da maior onda surfada no Brasil. Estou muito feliz em poder representar o estado de Sergipe no Brasil e no mundo à fora – afirmou.

Nascido em Sergipe, Willyam Santana, de 32 anos, vive no Rio de Janeiro há mais de 10 anos, cidade que escolheu para realizar o sonho de surfar ondas gigantes.