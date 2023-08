Sergipanos conquistam 77 medalhas nas Paralimpíadas Escolares

Os 31 paratletas sergipanos que viajaram para representar Sergipe na etapa regional das Paralimpíadas Escolares, em Belém, no Pará, voltaram para casa com um saldo de 77 medalhas, além da superação dos próprios limites e da troca de experiência com os paratletas de outros estados. Os sergipanos viajaram com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel) e da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc).

Os paratletas competiram nas provas de atletismo, bocha e natação, conquistando 54 medalhas de ouro, 16 de prata e sete de bronze, nas competições realizadas na Universidade Estadual do Pará, na Vila de Instruções da Marinha e no Ginásio da Usina da Paz, em Belém, entre os dias 8 e 12 de agosto.

Júnior Ferreira, técnico do atletismo sergipano, falou sobre o caminho que está sendo trilhado pelos paratletas sergipanos. “De 11 atletas, a gente tem dez classificados para o nacional. Lá a gente tem boa possibilidade de estar entre os melhores do país. É um caminho que está sendo trilhado pelos nossos paratletas. Estivemos agora em Belém e fomos classificados para o nacional, que será em São Paulo. As Paralimpíadas Escolares são uma porta de entrada para o esporte profissional, de forma inclusiva, competitiva e com bons rendimentos. O Time Sergipe ainda nos dará muito mais orgulho”, garante Júnior.

No último dia de competições, no sábado, 12, os paratletas sergipanos também quebraram recordes no esporte. No atletismo, Ana Clara surpreendeu a todos ao quebrar o recorde escolar, alcançando os 4,98 metros de distância no arremesso de peso e 12,46 metros no lançamento de dardo.

Emocionada, Ana Clara falou sobre a vitória e a quebra dos recordes. “Esse é meu último ano no escolar, e poder encerrá-lo dessa maneira não tem preço, conquistei as duas melhores marcas nas provas que fiz e isso é muito gratificante. Agradeço ao professor Júnior por ter me acompanhado e incentivado até aqui e a toda delegação que gritou e me apoiou”, agradece a atleta.

Na piscina, os paratletas sergipanos também deram um show, conquistando o bicampeonato geral da natação entre os dez estados competidores. O professor Ivan Secundo, técnico da natação, comemorou os resultados e ressaltou a importância do esporte como meio de unir culturas e inspirar futuras gerações de atletas.

“Essa edição das Paralimpíadas foi fantástica! Melhoramos nossas marcas, conquistamos muitas medalhas e conseguimos, pelo segundo ano consecutivo, ser o estado campeão da natação. Foi lindo de ver, sou grato aos meus atletas que fizeram o que treinamos e conversamos nas aulas ministradas no Parque Aquático Oseas de Miranda, em Aracaju. Também sou grato a toda delegação sergipana que se dedicou para que o evento valesse a pena. As Paralimpíadas Escolares fomentam a cultura e inspiram gerações. Sei que ela é importante para cada atleta sergipano que está conosco, principalmente os alunos novatos. Estamos voltando para o estado com o dever cumprido e muitas medalhas nas mãos”, completa o professor Ivan.

Na bocha, o atleta Sérgio Cauã brigou pelo ouro, em uma disputa acirrada contra a Paraíba. Cauã garantiu o título de vice-campeão e falou com alegria sobre sua primeira participação nas Paralimpíadas Escolares. “Eu adorei fazer parte disso. Foi minha primeira vez competindo e já conquistei a medalha de prata. Eu disse que voltaria para o estado com alguma medalha e estou voltando, agora é rumo ao nacional”, comemora o atleta.

O diretor de Paradesporto da Secretaria do Esporte e Lazer, Ulisses Freitas, destacou a dedicação dos atletas sergipanos e parabenizou o Time Sergipe. “Estamos muito orgulhosos da nossa delegação e dos nossos atletas. Sei que somos exemplos para outros estados e isso me anima, porque somos o menor estado do país, mas gigantes em determinação. Parabenizo os atletas, já são campeões, ganhando medalha ou não. Os treinos, a dedicação, o esforço e todo esse trabalho em conjunto trouxeram 77 medalhas para Sergipe, além dos recordes e da classificação para o nacional. Não poderia ser melhor. Temos bons atletas e estamos muito bem representados. Sergipe está orgulhoso dos seus atletas, eu tenho certeza”, afirmou.

Fonte: Governo de SE