Sergipanos conquistam três medalhas na Copa Brasil de Paraciclismo

O sergipano Ulisses Freitas encerrou a participação na primeira etapa da Copa Brasil de Paraciclismo de Estrada com duas medalhas de ouro. A competição aconteceu no último final de semana, em Ribeirão Preto-SP.

A primeira medalha foi conquistada no sábado, 04, na prova de contrarrelógio, pela categoria H4 handbike. No domingo, 05, teve dobradinha sergipana com Ulisses novamente no lugar mais alto do pódio, dessa vez na prova de resistência, e Rayr Barreto ficando com a prata.

A Copa Brasil de Paracilismo, etapa de Ribeirão Preto-SP, foi realizada pela Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) e Federação Paualista de Ciclismo (FPC), com apoio do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), e contou com 23 categorias distribuídas entre as classes de ciclismo, handbike, tandem e triciclo.

Fonte: Globo Esporte se