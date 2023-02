Sergipanos participam do Campeonato Brasileiro de Paranatação

Na última sexta-feira, 10, seis paratletas sergipanos embarcaram para São Paulo para participar da primeira edição do Campeonato Brasileiro de Paranatação Sub-20. Os seis jovens treinam no Parque Aquático Oseas de Miranda há mais de um ano, uma das escolas de esporte mantidas pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer.

William Matheus, Leda Barbosa, Maria Vitória, Diogo Vinicius, Rafael Lima e Daniel Lima foram selecionados pelo Centro Paralímpico Brasileiro (CPB), que considerou o ranking nacional e a idade dos jovens. Eles estão entre os três primeiros colocados das suas categorias no ranking nacional, com provas de 50m, 100m, 200m e 400 metros livres, 50m e 100 metros costas, 150m e 200 metros medley e 50m e 100 metros borboleta.

O campeonato ocorrerá nos dias 11 e 12 de fevereiro, no Centro de Treinamento Paralímpico, marcando o início do calendário de competições. A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) é responsável pelo pagamento das passagens aéreas e a hospedagem dos atletas mais o professor Ivan Secundo.

Leda Barbosa treina no Oseas de Miranda e comemora mais uma seleção para participação em campeonatos nacionais. “Participar desse campeonato será uma experiência única e gratificante para todos nós. Estamos muito felizes, porque a gente fica na expectativa de baixar os tempos e conseguir vaga para outros campeonatos nacionais”, diz a atleta.

Para a secretária do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, o incentivo ao paradesporto é importante, uma vez que o número de paratletas está crescendo no estado. “Sergipe está se tornando o berço do paradesporto, por isso sempre incentivamos e apoiamos a participação dos nossos atletas em campeonatos fora do estado. O desempenho deles sempre estimula a participação de outros paratletas que também praticam esportes e desejam seguir carreira de atleta. Para Sergipe, eles são motivo de orgulho”, afirma.