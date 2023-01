Sergipanos são contemplados com Auxílio Esporte Escolar 2023

Mais de 40 estudantes sergipanos serão contemplados com o programa do Governo Federal ‘Auxílio Esporte Escolar 2023’, que concede um benefício financeiro para atletas de 12 a 17 anos que, no ano letivo, estiveram presentes em competições nacionais realizadas pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar, pelo Comitê Paralímpico Brasileiro ou pelo Comitê Olímpico do Brasil, em competições como os Jogos da Juventude, Paralimpíadas Nacionais e Jogos Escolares Brasileiros.

O Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer, é responsável pelo envio da documentação dos atletas que atendem aos requisitos e o Governo Federal é responsável pela seleção dos beneficiados. A relação dos jovens atletas contemplados no país já foi divulgada pelo Ministério do Esporte e traz nomes como o de Adrielle Farias, 16, ginasta olímpica da Escola de Esportes José Gerivaldo Garcia, localizada no bairro Santos Dumont.

“Chegou no momento em que mais preciso para pagar o transporte da minha casa aos treinos, compra de um uniforme, lanches, entre outras coisas que necessito para me dedicar ao esporte. Aproveito para agradecer ao meu professor e a Secretaria de Esporte pela ajuda para conseguir esse benefício”, comemora a atleta.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, comemora a seleção dos estudantes sergipanos e explica o processo para a concessão do benefício. “Além do mérito, já que os primeiros colocados de cada modalidade disputada nesses jogos nacionais têm preferência, os atletas que fazem parte de famílias que já recebem o Auxílio Brasil também têm prioridades. Isso porque esse auxílio surgiu para incentivar os atletas e ajudar no pagamento das despesas. A nossa parte é recolher a documentação exigida e encaminhar ao Governo Federal, que fará a seleção dos estudantes contemplados. Estamos felizes em saber que atletas das nossas escolas de esporte estão entre os contemplados e vários outros da rede pública de ensino. Isso quer dizer que formamos atletas competentes e merecedores de todo apoio”, afirma a secretária.

O professor da Escola de Esportes José Gerivaldo Garcia reitera a importância do benefício para os atletas e suas famílias. “O valor é importante para que os estudantes continuem se dedicando ao esporte, sem impactar na renda da família. Esse benefício contribui para que esses jovens possam custear as despesas básicas para a prática esportiva. Comemoro que estudantes sergipanos estejam na lista dos contemplados, eles merecem esse apoio do Governo Federal. Esperamos que cada vez mais atletas recebam essa ajuda”, afirma.

O benefício

O Auxílio Esporte Escolar é um benefício complementar ao Auxílio Brasil e concede aos atletas contemplados as 12 parcelas mensais de R$100 e uma parcela anual de R$1.000 para auxiliar no pagamento das despesas e incentivar a permanência dos estudantes no meio esportivo.

A prioridade orçamentária é para os atletas que conquistarem o direito de disputar as competições nacionais e, na sequência, para aqueles que forem primeiros colocados em fases regionais, estaduais e distritais, e depois os segundos e terceiros