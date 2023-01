Sergipão 2023: Mulheres terão direito a meia-entrada durante o mês de março

Durante o mês de março, período em que é comemorado o Dia Internacional das Mulheres, as mulheres terão direito a meia-entrada nos jogos do Campeonato Sergipano de Futebol de 2023. A medida foi anunciada pelo Governo de Sergipe, após a celebração de uma parceria com a Federação Sergipana de Futebol (FSF).

“Durante todo o mês de março, as mulheres pagarão meia-entrada nos jogos do campeonato nos nossos estádios. Queremos aumentar a presença das mulheres nos estádios e também faremos uma campanha para que os estádios sejam ambientes mais seguros para essas mulheres, uma campanha contra o assédio”, comentou a secretária Mariana.

Já o presidente da Federação Sergipana de Futebol, Milton Dantas, reconheceu a importância da participação feminina nos esportes. “A meia-entrada para as mulheres nos jogos do Campeonato Sergipano irá incentivar a presença feminina nos estádios e, também, irá destacar o respeito às mulheres nesse ambiente, tornando-o mais familiar, inclusivo e diverso”, afirmou.

Campeonato Sergipano

Os jogos do Campeonato Sergipano de Futebol começam nesse sábado, 14, às 16 horas, na Arena Batistão, com a partida entre o atual campeão Sergipe e o Dorense, e a partida entre o Atlético Gloriense e o Lagarto, no estádio Editon Oliveira, em Nossa Senhora da Glória, no alto sertão sergipano.

Esse ano, os dez clubes participantes estarão em apenas um grupo e irão se enfrentar em turno único. Os dois primeiros colocados se classificam diretamente para as semifinais, enquanto do terceiro ao sexto colocado disputam uma fase de ‘mata-mata’ com jogos de ida e volta para definir os dois outros classificados para a segunda fase.