Sergipe amplia a vacinação contra Influenza para população geral

Por meio da imunização, é possível reduzir os riscos de complicações, internações e a mortalidade decorrente das infecções pelo vírus, neste caso, o da Influenza. Com o intuito de avançar a estratégia de imunização, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou a ampliação da oferta da vacina Influenza a toda a população não vacinada a partir dos seis meses de idade. A Campanha Nacional de Vacinação incorpora a estratégia do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

A imunização contribui para a redução dos atendimentos ambulatoriais e internações durante o período de outono e inverno. Segundo o diretor de Vigilância em Saúde da SES, Marco Aurélio Góes, os esforços devem ser continuados para vacinar os principais grupos de risco, como gestantes, puérperas, adultos com mais de 60 anos, crianças com menos de cinco anos e indivíduos com comorbidades ou condições clínicas especiais, principalmente cardiorrespiratórias, obesidade, diabetes e imunossupressão.

“O nosso estado vai seguir as orientações do Ministério da Saúde, que é orientar os municípios para que eles invistam, principalmente, nessa população mais vulnerável, mas que também vacinem as outras pessoas que procurem a imunização na Unidade Básica de Saúde (UBS). Mas vale ressaltar que cada município vai poder expandir de acordo com o estoque de vacina disponível, ou seja, não vão ser enviadas novas doses”, explicou o diretor.

Influenza

A Influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório. É de elevada transmissibilidade e distribuição global, com tendência a se disseminar facilmente em epidemias sazonais e também podendo causar pandemias. A transmissão ocorre principalmente de pessoa para pessoa, por meio de gotículas respiratórias produzidas por tosse, espirros ou fala de pessoa infectada para uma pessoa suscetível.

Fonte: Governo de SE