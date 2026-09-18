Sergipe amplia vacinação com pneumo 20 para pessoas com 85 anos ou mais

A vacina pneumocócica 20-valente conjugada (pneumo 20), que previne graves infecções respiratórias, chegou ao Sistema Único de Saúde (SUS) em junho deste ano para crianças menores de 5 anos e agora, também, será ofertada para pessoas com 85 anos ou mais. Em Sergipe, o imunizante já se encontra disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do estado para a vacinação do público-alvo.

A pneumo 20 é responsável por ampliar a proteção contra 20 sorotipos da bactéria Streptococcus pneumoniae, uma das principais causadoras da doença pneumocócica e suas formas graves, como a pneumonia e a meningite. Com o envelhecimento do sistema imunológico, as pessoas idosas ficam mais suscetíveis a desenvolver quadros graves destas infecções; e, segundo o Ministério da Saúde (MS), no Brasil, a taxa de mortalidade por pneumonia em pessoas com 85 anos ou mais ultrapassa 740 óbitos por 100 mil habitantes. Por esses motivos e para reduzir formas graves de infecções respiratórias, taxas de hospitalização e óbitos, a oferta do imunizante foi ampliada e priorizada para o grupo em questão.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), estima-se um total de 22.145 idosos com 85 anos ou mais em Sergipe. A meta estabelecida pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) é de vacinar 90% desta população, ou seja, aproximadamente 19.931 idosos no estado.

Além da pneumo 20, o SUS também oferta outros imunizantes para esse público, como as vacinas contra a influenza, Covid-19, hepatite B, difteria e tétano, que fazem parte do Calendário Nacional de Vacinação.

Como se vacinar

Para as pessoas com 85 anos ou mais serem vacinadas com a pneumo 20 não é necessária prescrição médica ou qualquer relatório; basta ter a faixa etária e ir até uma Unidade Básica de Saúde (UBS). A vacina é administrada mediante apresentação de documento oficial com foto que comprove a idade, e o esquema vacinal considera o histórico de vacinação da pessoa contra a doença pneumocócica, seguindo condutas específicas para cada caso. Por exemplo, aqueles que nunca tomaram ou que receberam esquemas incompletos de vacinação pneumocócica só precisam de uma dose da pneumo 20.

Fonte: Governo de SE