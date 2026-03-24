Sergipe bate metas e recebe Selo Ouro do Compromisso com a Alfabetização 2025

Pelo segundo ano consecutivo, Sergipe bate meta na Alfabetização. O Estado foi condecorado na última segunda-feira, 23, em Brasília, com o Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, categoria Ouro 2025. O resultado divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) reflete o bom desempenho de Sergipe no Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA) e com a união das redes municipais e estadual. Todos os 75 municípios participaram e 29 deles receberam ouro, 33 receberam prata e 13 receberam medalha de bronze. O selo reconhece as boas práticas dos gestores estaduais e municipais nas ações de alfabetização promovidas em 2025. Avanços na infraestrutura, na formação pedagógica e regime de colaboração dos municípios contribuíram para o destaque.

Segundo o governador Fábio Mitidieri, a conquista do Selo reforçou o compromisso coletivo entre estado e municípios para garantir que todas as crianças sergipanas estejam alfabetizadas até o final do 2º ano do Ensino Fundamental, com continuidade no desenvolvimento nos anos seguintes. “A rede estadual não caminha sem as redes municipais. Quando pactuamos com o Governo Federal, já tínhamos nossa própria política, que basicamente incluía rotinas de leitura, sequência didática monitorada e gestores acompanhando dados de fluxo. O Selo recebido hoje em cerimônia com o presidente Lula chancela um modelo que mantém Sergipe entre as experiências mais articuladas da região”, disse o governador, sobre o trabalho que requereu planejamento e capacitação dos professores ao longo de três anos.

Sergipe é um dos 11 estados brasileiros que recebeu Selo Ouro, sendo um dos quatro do Nordeste contemplados. Durante a premiação, o ministro da Educação, Camilo Santana, relembrou que o estado sergipano figurava em penúltimo lugar em 2023 no ranking de crianças alfabetizadas no tempo certo. “Quero parabenizar o governador Fábio Mitidieri, que junto com equipe trabalhou para reverter essa marca. Em 2025, o estado praticamente triplicou a sua pontuação, recebendo o Selo Ouro. O governador puxou a orelha de sua equipe e deixou para trás essa posição e hoje ajuda o País a construir esse legado na Educação”, divulgou o ministro.

Pelo segundo ano consecutivo, a Rede Pública de Educação sergipana conquista Selo no CNCA, sendo em 2024 com a prata e 2025 com o ouro. O estado também é destaque com a adesão de 100% das suas redes (estadual somada às municipais) no CNCA e no Selo, com os 75 municípios participantes. O prêmio mostra que Sergipe está no caminho certo para uma educação de qualidade na rede pública. “A Rede Estadual não caminha sem as redes municipais e precisamos dessa sinergia para avançar cada vez na alfabetização de nossas crianças. É um compromisso coletivo. Sergipe avança no compromisso com a alfabetização. Cumprimos todos os requisitos para chegarmos aqui hoje”, comemorou a secretária de Estado da Educação, Maria Gilvânia Guimarães.

O vice-governador e ex-secretário de Educação Zezinho Sobral destacou a conquista de Sergipe para a Educação. “Essa conquista só reforça o quanto é importante essa parceria entre Estado e municípios para elevar a Educação”.

Sergipe em destaque

Nas redes estaduais do Brasil, 18 alcançaram a meta para obter o selo do CNCA. Do total, uma recebeu o Selo Bronze, seis ficaram com o Selo Prata e 11 com o Selo Ouro. Além de Sergipe, os estados contemplados com o emblema ouro na rede foram: Tocantins, Piauí, Ceará, Paraíba, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás.

No âmbito municipal, foram 4.854 inscrições das redes de todo o país para o Selo, com 546 em bronze, 1.890 em prata e 2.274 em ouro. Todos os 75 municípios sergipanos se inscreveram, com 13 contemplados em bronze, 33 com a prata e 29 com o ouro. Estas categorias funcionam com a soma de pontuações, sendo: bronze, entre 60 e 89 pontos; prata, entre 90 e 109 pontos; e ouro, entre 110 e 150 pontos, devendo atingir a meta do Indicador Criança Alfabetizada 2024.

O presidente Lula destacou a façanha de todos os estados e municípios terem melhorado a sua marca. “A meta era chegarmos até 2030 com 80% das crianças alfabetizadas, mas neste ritmo vamos atingi-la bem antes. Minha gratidão ao empenho dos estados e municípios. Se vocês não tivessem se comprometido, não teríamos este sucesso que é o programa”.

Sergipe no CNCA

O Selo é uma ação simbólica, instituída no decreto Nº 12.191, que reconhece práticas de estados, municípios e do Distrito Federal na promoção da alfabetização de qualidade nas escolas. Ele é pertencente ao CNCA, que busca alfabetizar todas as crianças do país até o 2° ano do Ensino Fundamental (Anos Iniciais), e corrigir os atrasos de aprendizado daquelas que não conseguiram a alfabetização completa, especialmente das que foram afetadas pela Pandemia de Covid-19. O Compromisso está de acordo com a Meta 5 do Plano Nacional de Educação, instituído na Lei 13.005.

O CNCA funciona em regime de colaboração entre as secretarias estaduais e municipais, com metas a serem cumpridas. Em Sergipe, as ações do Compromisso são executadas no âmbito do Programa Alfabetizar Pra Valer (PAPV), iniciativa do Governo do Estado que busca a alfabetização na idade certa (até os sete anos de idade), com a aplicação de estratégias e de recursos para o ciclo de alfabetização das crianças, sobretudo as que estão no 3° ano do Ensino Fundamental.

Capacitações

Em 2025, Secretaria de Estado da Educação (Seed), em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), realizou formações presenciais do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA) em Sergipe. O evento fez parte do Programa Alfabetizar Pra Valer (PAPV) e é voltado para mais de sete mil profissionais da educação das redes públicas estadual e municipais, incluindo professores, diretores, coordenadores e técnicos pedagógicos. O objetivo foi fortalecer práticas pedagógicas e de gestão para garantir que toda criança seja alfabetizada na idade certa.

A formação foi estruturada em três eixos: alfabetização nos anos iniciais, gestão pedagógica e escolar, e formação técnica e pedagógica, oferecendo estratégias e suporte para fortalecer o trabalho das escolas. “Acreditamos que a formação contínua transforma a prática em sala de aula. Nosso objetivo é que os professores saiam daqui mais motivados, com ideias inovadoras e alinhadas às necessidades atuais dos alunos, a fim de alcançar melhores resultados na alfabetização”, acrescentou a secretária de Educação, Gilvânia Guimarães.

Representando os municípios Selo Ouro de Sergipe, a secretária municipal de Educação de Propriá, Susana Ramos, falou da emoção de receber o reconhecimento. “Este Selo vai para todos os professores e alfabetizadores de Propriá e todos aqueles que direta ou indiretamente contribuíram para que esse Ouro fosse para o baixo São Francisco. Temos orgulho e compromisso com a Educação de Propriá”.

Alfabetizar Pra Valer

O programa Alfabetizar pra Valer, instituído pela Lei Estadual n° 8.597/2019, nasceu de um diagnóstico da Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA) de 2016. Os resultados mostraram a necessidade de uma política pública focada em garantir que as crianças de Sergipe fossem alfabetizadas na idade certa.

Com isso, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), lançou o programa com a meta ambiciosa de alfabetizar 100% dos alunos sergipanos até os 7 anos de idade. O objetivo é criar uma base sólida para a trajetória escolar de cada criança.

Fonte: Governo de SE