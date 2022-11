Sergipe bate recorde de medalhas nas Paralimpíadas Escolares

No parabadminton, o atleta Pedro Henrique defendeu Sergipe e venceu o primeiro jogo individual contra o representante Mato Grosso do Sul. Já no segundo jogo, de dupla mista, Sergipe se uniu ao Pará e venceu a dupla formada por Minas Gerais e Paraíba. Já no segundo dia de competições, Sergipe se juntou novamente ao Pará e jogou contra a dupla mista do Distrito Federal e venceu também.