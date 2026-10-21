Sergipe conquista 48 medalhas em competições escolares de 2026

O esporte escolar é um espaço de descobertas, superação e oportunidades. Em Sergipe, os resultados alcançados por estudantes-atletas em 2026 nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) traduzem esse potencial em conquistas concretas: são 48 medalhas, sendo 18 de ouro, oito de prata e 22 de bronze, em modalidades que vão da ginástica ao wrestling, passando pelo judô, badminton, natação e outras práticas esportivas.

Na comparação com os resultados dos Jogos Escolares de 2024, quando foram registradas 27 medalhas (seis de ouro, seis de prata e 15 de bronze), o balanço atual apresenta um acréscimo de 21 medalhas, o que equivale a um crescimento de aproximadamente 78%.

O balanço reúne resultados de diferentes provas e categorias, com atletas de instituições públicas e privadas de ensino. As conquistas evidenciam a dedicação dos jovens, o trabalho desenvolvido por treinadores e professores e a importância de criar condições para que os estudantes possam descobrir e desenvolver suas habilidades no esporte.

Entre os destaques está Davi Swartele Moncayo, do Colégio Lavoisier, que conquistou a medalha de ouro na Série Ouro do wrestling, na categoria greco-romana até 85 kg. Na ginástica artística, Victor Luiz Reis dos Santos Almeida, do Coesi, alcançou cinco medalhas de ouro em diferentes provas: solo, cavalo, argolas, paralelas e barra fixa. Já na ginástica rítmica, Anny Beatriz Alves Lima, do IDFG, conquistou ouros no arco e na classificação individual geral, além de uma medalha de bronze nas maças.

Para Davi Moncayo, a conquista representa o resultado de uma preparação que exige disciplina, concentração e persistência. “Conquistar o primeiro lugar na Série Ouro é uma alegria muito grande e a recompensa de todo o esforço que faço nos treinamentos. O wrestling exige muita dedicação, força e controle emocional. Essa medalha me motiva a continuar treinando, aprender cada vez mais e buscar novos objetivos no esporte”, afirma o atleta, que, com essa vitória, já garantiu vaga na Gymnasiade 2027, a ser realizada na Índia.

A ginástica artística também teve participação expressiva no quadro de medalhas. Com cinco ouros, Victor Luiz Reis dos Santos Almeida se destacou em diferentes aparelhos, demonstrando versatilidade e consistência nas apresentações. O desempenho evidencia como a preparação técnica e a dedicação cotidiana contribuem para o desenvolvimento dos estudantes-atletas. “Conquistar cinco medalhas de ouro é uma felicidade enorme. Cada prova exige muita concentração, treino e confiança no que a gente aprendeu. Fico muito feliz por representar meu estado e espero continuar evoluindo na ginástica, participando de novas competições e conquistando outros resultados”, destaca Victor.

Na ginástica rítmica, Anny Beatriz Alves Lima também teve um desempenho de destaque, com duas medalhas de ouro e uma de bronze. A atleta do IDFG subiu ao lugar mais alto do pódio nas provas de arco e individual geral, resultado que ressalta sua dedicação e o trabalho desenvolvido na modalidade. “Fico muito feliz com essas conquistas, porque sei o quanto me dedico aos treinamentos para melhorar a cada apresentação. Cada medalha tem um significado especial e me dá ainda mais vontade de continuar aprendendo, corrigindo os detalhes e buscando novos resultados na ginástica rítmica”, afirma Anny.

Rede pública

A participação das escolas públicas também merece destaque no balanço esportivo. Entre as unidades estaduais identificadas na relação de medalhas, o Colégio Estadual Ivo do Prado se sobressai no badminton, com três resultados no pódio, incluindo o ouro na disputa de duplas femininas. As conquistas mostram a importância de ampliar as oportunidades de participação esportiva no ambiente escolar, valorizando o empenho dos estudantes e o trabalho de professores e treinadores na formação de novos talentos.

A competição também representa uma oportunidade para que estudantes-atletas avancem no cenário esportivo internacional. Nesse percurso, o sergipano Guilherme Fontes, da modalidade wrestling, foi convocado para integrar a delegação brasileira na Gymnasiade 2026, competição internacional do desporto escolar que será realizada no Rio de Janeiro, entre os dias 3 e 8 de dezembro. A convocação representa um importante reconhecimento para o atleta e amplia a presença de Sergipe em uma competição que reúne jovens talentos de diferentes países.

“Receber essa convocação para a Gymnasiade é uma felicidade enorme e a realização de um objetivo pelo qual venho trabalhando nos treinamentos. Representar Sergipe e o Brasil em uma competição internacional é uma responsabilidade muito grande e uma oportunidade de aprender, ganhar experiência e mostrar o nosso potencial no wrestling. Vou me dedicar ao máximo para fazer uma boa participação e levar o nome do nosso estado com muito orgulho”, destaca Guilherme Fontes.

Conquistas

O judô aparece com o maior número de medalhas no levantamento, somando 12 resultados: dois ouros, duas pratas e oito bronzes. A modalidade foi seguida pela ginástica rítmica e pelo wrestling, com seis medalhas cada. Na ginástica artística, os cinco ouros conquistados por um único atleta contribuíram para ampliar a participação da modalidade no balanço.

O quadro também contempla resultados no badminton, ciclismo, ciclismo virtual, natação, vôlei de praia, futsal, xadrez, karatê e taekwondo. As conquistas incluem provas individuais, disputas em duplas e competições por equipes, demonstrando a diversidade de práticas esportivas presentes no ambiente escolar.

A participação de instituições de diferentes redes de ensino reforça o papel das escolas na identificação e no incentivo a novos talentos. O ambiente escolar pode ser o primeiro contato de muitos jovens com o esporte competitivo, abrindo caminhos para o aprimoramento técnico, a convivência e a construção de objetivos pessoais.

Universitário

O desempenho esportivo sergipano também se estende ao ensino superior. Nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) 2026, realizados em Goiânia e Trindade (GO), entre 23 de agosto e 5 de setembro, os representantes do estado somaram 15 medalhas: duas de ouro, sete de prata e seis de bronze.

Os resultados demonstram a continuidade da trajetória esportiva de atletas que avançam da formação escolar para o ambiente universitário, conciliando a vida acadêmica com os treinamentos e as competições de alto rendimento. A participação nos JUBs também proporciona experiência nacional aos estudantes, fortalece o esporte universitário e amplia as oportunidades para que talentos sergipanos sigam competindo em diferentes etapas de suas carreiras.

O conjunto dos resultados escolares e universitários permite apresentar uma visão mais ampla do esporte sergipano, desde a iniciação nas escolas até as disputas entre universitários, valorizando a formação esportiva e as oportunidades de continuidade para os atletas.

Incentivo

Para o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (SEEL), o fortalecimento do esporte escolar integra um esforço para ampliar as oportunidades de participação esportiva e estimular o desenvolvimento de crianças e adolescentes em diferentes modalidades.

A experiência competitiva contribui para a formação dos estudantes ao estimular valores como responsabilidade, respeito, disciplina e trabalho em equipe. Também aproxima escolas, famílias, professores e treinadores em torno de um objetivo comum: garantir que os jovens tenham oportunidades para desenvolver suas capacidades e vivenciar os benefícios do esporte.

O balanço de 2026 reúne, assim, histórias individuais e resultados coletivos que ajudam a dimensionar a presença sergipana no esporte escolar. Cada medalha representa uma conquista esportiva, mas também o percurso de preparação, aprendizagem e dedicação que acompanha a formação de novos atletas.

O calendário esportivo escolar de 2026 ainda reserva novas oportunidades para Sergipe ampliar suas conquistas. Os Jogos da Juventude seguem em andamento, com a expectativa de novos resultados e experiências para os atletas sergipanos que representam o estado na competição. Na sequência, as Paralimpíadas Escolares encerram o calendário nacional do esporte escolar, valorizando o talento, a dedicação e o protagonismo dos estudantes-atletas. Até o fim da temporada, a expectativa é que novas conquistas se somem ao balanço do ano, reforçando a importância do incentivo ao esporte como instrumento de formação, inclusão e desenvolvimento de jovens talentos em Sergipe.

Fonte: Governo de SE