Sergipe conquista oito medalhas no Circuito Paralímpico de Natação em São Paulo

Os atletas paralímpicos sergipanos continuam representando bem o estado, em competições nacionais. O último final de semana, foi marcado pela segunda Fase Nacional do Circuito Paralímpico Loterias Caixa de Natação. O evento aconteceu no Centro de Treinamento Paralímpico – (CTP), em São Paulo, e reuniu atletas de todo o país.

O Circuito Nacional de Natação é o evento paralímpico mais importante da natação brasileira. Sergipe foi representado por seis atletas e conquistou oito medalhas, uma das quais foi de ouro, cinco de prata e duas de bronze. O principal destaque da delegação sergipana foi o paratleta William Sá, medalha de ouro nos 50m ‘livre.

“Foi uma participação que representou muito bem o nome da natação paralímpica sergipana, que sempre se destaca em competições nacionais. O Circuito, além de dar oportunidade aos paratletas, ensina os novos valores do esporte paralímpico. Foi assim que os atletas sergipanos conseguiram se destacar na competição”, disse o professor Ivan Secundo, chefe da delegação sergipana em São Paulo.

Treinamento

Cinco dos seis paratletas treinam no Centro de Aperfeiçoamento no Parque Aquático Oseas Miranda, administrado pelo Governo de Sergipe. São esportistas na faixa etária entre 15 e 28 anos de idade, que treinam nas oficinas do parque.

“Tivemos ótimos resultados, em nível de Brasil. Para uma equipe que briga por posições, junto a um circuito tão competitivo, o nível de campeonato foi muito alto. Temos atletas com grande potencial aqui no estado, inclusive temos atletas entre os 10 melhores no ranking brasileiro, atletas do próprio Centro de Esporte, que começaram na base e hoje têm suas habilidades desenvolvidas, por terem passado pelas oficinas de natação. Então, é uma evolução muito grande, pois colhemos o resultado de todo esse trabalho, desde 2010”, garante Ivan Secundo, técnico dos paratletas e um dos professores do Centro de Aperfeiçoamento Parque Aquático Oseas Miranda.

A classificação final dos paratletas sergipanos no Circuito Paralímpico de Nacional de Natação:

1° lugar – 50m livre – William de Sá;

2° lugar – 50m peito – classe SB4- William Matheus;

2° lugar – 50m peito – classe SB9- Leda Maria Barbosa;

2° lugar – 100m livre – William de Sá;

2° lugar – 100m livre – William Matheus;

2° lugar – 100m peito – William Matheus;

3° lugar – 100m livre – Leda Maria Barbosa;

3° lugar – 100m peito – Leda Maria Barbosa.

Fonte: Governo de Sergipe