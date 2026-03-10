Sergipe consolida-se no Top 10 nacional em execução de recursos para Segurança Pública

Sergipe está entre os dez estados brasileiros com a melhor execução de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) nos últimos anos. O dado foi confirmado na última segunda-feira, 09, durante visita técnica de representantes da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) à Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE). O encontro teve como objetivo realizar a vistoria técnica de investimentos, acompanhar o andamento de licitações e promover oficinas de capacitação personalizadas para as equipes técnicas das forças policiais do estado.

O reconhecimento coloca Sergipe em uma posição de destaque na gestão de ativos, evidenciando a capacidade técnica do Governo do Estado em transformar repasses federais em benefícios diretos para a população e melhorias nas condições de trabalho das forças policiais.

De acordo com a diretora do FNSP, Camila Pintarelli, o estado tem demonstrado um compromisso exemplar com a liquidação dos recursos enviados anualmente pela União. “Dos 27 entes federativos, Sergipe hoje figura entre os dez que mais liquidam esses recursos. Isso significa que o recurso sai do Fundo Nacional, entra no caixa do estado e se transforma efetivamente em política pública. É um estado que tem se desempenhado muito bem, demonstrando um compromisso que a gente pode ver andando pelas ruas de Aracaju”, afirmou a diretora.

A visita também incluiu oficinas integradas, no modelo tailor-made (personalizadas), para atender as demandas específicas dos servidores sergipanos. “Nossas oficinas visam estimular a capacitação e a integração, garantindo que todos os recursos cumpram seu prazo e atendam à finalidade pública”, completou Pintarelli.

Para a subsecretária de Planejamento e Monitoramento Estratégico, Alessandra Fabiana, o índice reflete a seriedade na prestação de contas e no planejamento. “Fomos agraciados com este Top 10 entre os estados do Brasil. Esse investimento traz dignidade aos profissionais e um atendimento qualificado à população, abrangendo desde recursos do fundo a fundo até emendas federais e obras estruturantes, como a do 5º Batalhão”, destacou.

O impacto positivo é sentido diretamente nas corporações. O comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE), coronel Fábio Cardoso, enfatizou que os recursos fortalecem a capacidade de resposta imediata à sociedade. “Representa um reforço na nossa promoção de segurança, com equipamentos e viaturas direcionadas às unidades operacionais”, explicou.

No âmbito da Polícia Militar, a tenente-coronel Adriana Littig ressaltou a importância das vistorias técnicas para validar o trabalho realizado. “É um momento de verificar a execução de tudo o que foi adquirido. Essa parceria com o Fundo Nacional é fundamental para o desenvolvimento e a qualidade da segurança em Sergipe”, pontuou.

Reconhecimento e continuidade

A eficiência na gestão também foi celebrada pela Polícia Civil. O delegado-geral, Thiago Leandro, acredita que o reconhecimento do Ministério da Justiça é fruto de um trabalho conjunto entre as polícias Civil, Militar, Científica e o Corpo de Bombeiros. “O Governo Federal reconhece que os investimentos estão sendo feitos e que as boas práticas resultam na segurança que o cidadão sergipano sente hoje”, afirmou.

Olhando para o futuro, a diretora de Planejamento da SSP (Diplan), Graça Brandão, garantiu que a meta é manter o nível de excelência. “Em time que está ganhando não se mexe. Nossa intenção é dar continuidade a esse trabalho de excelência e captar novos recursos, como emendas parlamentares, para fortalecer ainda mais nossas instituições”,concluiu.

Fonte; SSP/SE