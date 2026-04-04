Sergipe continua em estado de atenção para chuvas até este sábado

Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), informa a previsão de chuvas fracas a moderadas em todo o estado até este sábado, 4 de abril, às 23h59. No período, há risco de descargas elétricas e ventos intensos em todo o território sergipano. O cenário mantém o estado em atenção, com instabilidades climáticas, presença de nuvens em todas as regiões e aumento da umidade.

Neste sábado, 4 de abril, a previsão para todo o estado é de céu parcialmente nublado pela manhã, céu claro com algumas nuvens à tarde e possibilidade de céu parcialmente nublado à noite e de madrugada. As temperaturas variam de 24°C a 29°C no litoral, 21°C a 30°C no agreste e 23°C a 33°C no sertão.

O Domingo de Páscoa, 5 de abril, tem possibilidade de céu parcialmente nublado pela manhã e de céu claro com algumas nuvens à tarde e à noite. Durante a madrugada, a probabilidade é de céu nublado. A previsão se estende para todo o estado. Os ventos devem ser moderados de manhã até à noite e fracos de madrugada em todo o território. A variação prevista para as temperaturas máximas e mínimas é de 24°C a 29°C no litoral, 21°C a 31°C no agreste e 21°C a 33°C no sertão.

Estado de atenção

A Semac reforça a importância de atenção redobrada por parte da população, especialmente em áreas mais vulneráveis, e recomenda o acompanhamento dos boletins meteorológicos e das orientações da Defesa Civil.

A Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas segue monitorando continuamente as condições atmosféricas, e novas atualizações poderão ser emitidas a qualquer momento.

Fonte: Governo de SE