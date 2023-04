Sergipe Day: Sérgio Reis destaca potencialidade de Sergipe

O deputado estadual Sérgio Reis (PSD) está em São Paulo, juntamente com o governador Fábio Mitidieri, participando do evento econômico Sergipe Day. Ao lado de demais deputados estaduais, do senador Laércio Oliveira e do presidente da Assembleia Legislativa, Jeferson Andrade, Sérgio acompanha as apresentações das potencialidades do estado a empresários e industriais de segmentos como petróleo e gás, cerâmica, fertilizantes.

A agenda começou na segunda-feira, 24, com uma visita a empresários que já investem ou que têm interesse em investir em Sergipe. Já nesta terça-, dia 25, foram realizadas apresentações sobre expectativas existentes para novos investimentos, especialmente em decorrência da oferta futura de gás natural abundante a ser produzido em águas ultra profundas da Costa de Sergipe. A programação do evento conta com expositores, a exemplo da Petrobras, Eneva, Tag, Commit, VLI Logística e Unigel.

“Estamos assistindo um evento fruto do planejamento estratégico do governador Fábio Mitidieri com o compromisso de fazer nosso estado avançar. Aqui, os melhores técnicos do estado apresentam os diferenciais de Sergipe, as vantagens de se investir em nossa terra. É uma troca de conhecimento e uma abertura de negociações importantes para nossa economia e desenvolvimento”, afirmou Sérgio.

Na ocasião, o deputado estadual lagartense confirmou que deixa a Assembleia e volta a assumir a Secretaria de Representação do Estado de Sergipe em Brasília na próxima semana.

“Estamos fazendo um mandato propositivo, voltado para a qualidade de vida do sergipano, em especial, o povo de Lagarto. Estamos lutando pela abertura de UPA 24h em Lagarto, buscando ampliar atendimento pediátrico no Hospital Universitário. Protocolamos Projetos de Lei para garantir um percentual mínimo de 30% dos servidores públicos e cargos comissionados sejam ocupados por mulheres e isenção de IPVA para motoristas de aplicativos, taxistas e mototaxistas. Estou dando minha contribuição e é hora de retornar à Brasília, honrando a confiança do governador e buscando melhorias para Sergipe”, declarou.

Projetos

As propostas de Sérgio são para a economia, direitos da mulher, agricultura e saúde mental. Um deles diz respeito à isenção de IPVA para proprietários de veículos que são motoristas de aplicativos, taxistas e mototaxistas.

Outro projeto versa sobre a garantia de um percentual mínimo de 30% dos servidores públicos e cargos comissionados ocupados por mulheres. Ainda sobre as propostas, vale destacar o projeto que visa melhorar a educação e contribui para outros setores, como a agricultura familiar, para a inserção de alimentos orgânicos na merenda escolar.