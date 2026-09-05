Sergipe é 2º do Brasil em percepção de melhora das escolas públicas, aponta pesquisa nacional

Sergipe alcançou a segunda melhor avaliação do país na percepção da população sobre a melhora das escolas públicas, segundo a pesquisa nacional “O que a população pensa sobre a educação | 2026”. No estado, 65% dos entrevistados afirmaram que as escolas públicas “melhoraram” ou “melhoraram muito” nos últimos quatro anos, período que coincide com o governo Fábio Mitidieri (PSD).

O resultado coloca Sergipe empatado com o Ceará e atrás apenas de Alagoas, que registrou 66%. O desempenho sergipano também fica bem acima da média nacional, de 49%, e da média do Nordeste, de 56%.



O levantamento ganha destaque diante dos investimentos realizados na educação estadual durante a gestão de Fábio. Nos últimos anos, o governador ampliou o programa de recuperação e modernização da rede, com reformas, reconstruções, climatização de unidades escolares e melhoria da infraestrutura oferecida aos estudantes e profissionais da educação.

“Esse resultado mostra que a população percebe a transformação que estamos fazendo nas nossas escolas. Investimos em estrutura, climatização, valorização da educação e melhores condições para alunos e professores. Ainda temos muito a fazer, mas Sergipe estar entre os estados onde a população mais reconhece essa evolução mostra que estamos no caminho certo”, destacou Fábio.

A pesquisa ouviu 20 mil brasileiros nas 27 unidades da Federação, entre maio e julho de 2026. O indicador retrata a percepção da população sobre a evolução das escolas públicas e não corresponde, isoladamente, a uma avaliação do desempenho ou da aprendizagem dos estudantes.

Fonte: Governo de SE