Sergipe é o 1º estado do Nordeste e o 5º do país que mais emprega jovens

Nesta sexta-feira, 24 de abril, é comemorado o Dia Internacional do Jovem Trabalhador. Sergipe tem mais de 6.200 jovens de 14 a 24 anos e pessoas com deficiência inseridos no mercado de trabalho. O número coloca o estado como o primeiro do Nordeste e o quinto do país mais engajado na política de aprendizagem profissional, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) de fevereiro de 2026, período em que o estado apresentava 360.949 empregos formais.

Para o governador Fábio Mitidieri, os resultados são consequência de um trabalho focado no desenvolvimento dos jovens e, consequentemente, no futuro do estado. “Sergipe tem a menor taxa de desemprego e o maior estoque de emprego da sua história. Pela primeira vez, temos mais carteiras assinadas do que famílias no Bolsa Família e o jovem tem cada vez mais oportunidades”, comemorou.

Pela política de aprendizagem profissional, empresas de médio e grande porte devem contratar entre 5% e 15% de aprendizes. Além de inserí-los no mercado de trabalho, a medida oportuniza às empresas formarem mão-de-obra qualificada.

No estado, a política é fortalecida por programas como o Primeiro Emprego (PPE) e o GO Sergipe, da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem). O primeiro tem como objetivo transformar a realidade de jovens entre 18 e 29 anos, que nunca tiveram uma oportunidade formal de trabalho, oferecendo qualificação técnica por meio de instituições renomadas e experiência prática dentro de empresas parceiras. Já o GO Sergipe é uma plataforma https://gosergipe.se.gov.br/ que une quem busca a quem oferta oportunidades de emprego, além de cursos de qualificação.

Para o secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, Jorge Teles, a aprendizagem profissional é uma ferramenta fundamental para abrir as portas do mercado de trabalho para a juventude. “Ela garante ao jovem a primeira oportunidade, permite a aquisição de experiência e contribui para a construção de uma trajetória profissional com mais dignidade e perspectiva de futuro. Em Sergipe, o Governo do Estado tem fortalecido de forma consistente a política de aprendizagem, e isso também tem contribuído para o excelente resultado que o estado vem alcançando no cenário nacional”, destacou.

Entre janeiro de 2023 e fevereiro de 2026, o estado de Sergipe acumulou um saldo positivo de 47.180 postos de trabalho com carteira assinada. Esse resultado é fruto de 444.240 admissões contra 397.060 desligamentos.

Os dados do MTE mostram, ainda, que pessoas com até 29 anos responderam por 218.696 (49,2%) admissões e 172.941 (43,6%) desligamentos, gerando um saldo de 45.755 postos formais. Esse saldo é predominantemente composto por jovens de 18 a 24 anos, que representam saldo de 35.671, revelando que o motor da geração de empregos em Sergipe tem sido fortemente impulsionado pelos mais jovens. Em termos de gênero da faixa etária até 29 anos, 59% do saldo corresponde a homens (27.006) e 41% a mulheres (18.749).

Mutirão de empregos para jovens

No estado, os setores que mais absorvem o público jovem são os da indústria, seguido pelo de construção, comércio, serviços e agropecuária. Para fortalecer ainda mais a empregabilidade, a Seteem anunciou um mutirão voltado para jovens trabalhadores no dia 12 de junho, no Ginásio Constâncio Vieira, em Aracaju, reunindo 40 empresas que ofertarão oportunidades de trabalho. “Teremos um grande evento junto com o Fórum de Aprendizagem do Estado de Sergipe. As empresas vão entrevistar e contratar os jovens presentes no evento”, enfatizou Jorge Teles.

Fonte: Governo de SE