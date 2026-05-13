Sergipe é o 3º estado do país que mais avançou em segurança pública

Sergipe foi apontado como o 3º estado brasileiro que mais avançou na área da segurança pública entre 2023 e 2025, conforme levantamento divulgado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). O estudo analisa a evolução dos estados ao longo dos últimos anos, considerando indicadores relacionados à segurança, gestão pública, economia, sociedade e meio ambiente.

No recorte específico da segurança pública, Sergipe aparece entre os estados com maior crescimento no período avaliado, ao lado de Rio Grande do Norte e Goiás, primeiro e segundo lugar, respectivamente. A pesquisa trabalha com dois extratos distintos: o posicionamento atual de cada estado no ranking nacional e o ritmo de evolução registrado nos últimos três anos. Foi no critério de crescimento e avanço recente, que os estados listados se destacaram.

O secretário da Segurança Pública, João Eloy, destacou que o resultado reflete o trabalho integrado desenvolvido pelas forças de segurança em Sergipe. “O levantamento evidencia a evolução dos indicadores de segurança pública no estado a partir de investimentos em integração, inteligência, tecnologia e fortalecimento operacional das instituições. É um reconhecimento importante do trabalho que vem sendo desenvolvido de forma contínua pelas forças de segurança”, afirmou.

Entre os aspectos observados no estudo, estão indicadores relacionados à atuação do sistema de justiça criminal, presos sem condenação, déficit de vagas, mortes a esclarecer, mortalidade no trânsito, morbidade hospitalar por acidente de trânsito, segurança pessoal, segurança patrimonial, violência letal, violência sexual, feminicídio e qualidade das informações de criminalidade.

Os dados divulgados pelo CLP analisam o desempenho evolutivo dos estados ao longo da atual gestão e não se confundem com os indicadores absolutos de criminalidade. Nesse contexto, o ranking estabelece parâmetros diversos dos dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que apontaram Sergipe como o estado mais seguro do Nordeste no recorte dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs).

O estudo completo está disponível na plataforma do Centro de Liderança Pública, responsável pela elaboração dos Rankings de Competitividade dos Estados e dos Municípios.

Fonte: SSP/SE