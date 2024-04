Sergipe é o estado mais seguro do Nordeste, de acordo com levantamento da Revista Veja

Em levantamento feito pela Revista Veja, Sergipe aparece como o estado com menor taxa de homicídios por 100 mil habitantes na Região Nordeste. Os dados são referentes ao ano de 2023. Conforme o mapeamento divulgado pela Veja – feito com base em dados do Sistema Nacional de Informações em Segurança Pública (Sinesp), fornecidos pelos estados e compilados pelo Ministério da Justiça -, na edição publicada no último dia 26 de abril, o estado apareceu na 1ª posição no que se refere às unidades da Federação com as menores taxas de homicídio da região e na 9ª colocação em todo país. Sergipe figurou com uma taxa de 19,59 homicídios por 100 mil habitantes.

Para o secretário de Estado da Segurança Pública, João Eloy de Menezes, o levantamento divulgado pela publicação nacional ratifica os dados que vêm sendo divulgados por outras instituições em nível nacional. Dentre elas está o próprio Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), que atestou que Sergipe foi o estado que mais reduziu homicídios entre 2022 e 2023.

Além do MJSP, também já referendou a redução dos homicídios em Sergipe o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). No levantamento do Ipea, Sergipe aparece como o estado do país que mais reduziu a criminalidade nos últimos cinco anos, com uma baixa de 47,9% nos casos de homicídios dolosos. Nesse levantamento, Sergipe também apareceu como o primeiro estado do Nordeste no ranking de redução desse crime.

Os levantamentos nacionais ratificam os dados da SSP. Conforme a Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal (Ceacrim), da SSP, Sergipe encerrou o ano de 2023 com uma taxa de homicídios de 20,41 a cada 100 mil habitantes. A taxa é bem inferior à registrada em 2016 – quando houve aumento na incidência de crimes no estado -, ano em que a taxa de homicídios por 100 mil habitantes era de 57,64.

“São levantamentos importantes que atestam que nossas ações de segurança pública estão realmente surtindo um efeito positivo, que é, primordialmente, preservar vidas. Nossas polícias Militar, Civil e Científica estão diariamente atuando em policiamento preventivo, ostensivo, investigativo e também nas perícias, para dar uma resposta positiva à população sergipana”, enfatizou João Eloy.

Ainda conforme o gestor da Segurança Pública, o resultado positivo também é o reconhecimento do trabalho de cada servidor público de Sergipe. “É um trabalho integrado, conjunto e que vem sendo cada vez mais fortalecido. Sem a atuação dos nossos policiais militares, policiais civis e peritos oficiais não teríamos esses resultados positivos que cada vez mais vêm ganhando destaque em nível nacional”, finalizou o secretário João Eloy.

Sergipe tem o maior investimento per capita do Nordeste, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Há um alto investimento em novas viaturas, compras de armamentos e munições, por meio de investimentos do próprio Governo do Estado e projetos que são enviados para Secretaria Nacional de Segurança Pública. Além disso, duas turmas da Polícia Civil estão sendo formadas, e o concurso da Polícia Científica, para 60 vagas, já foi realizado. Também já foi anunciado o concurso para Polícia Militar. O pagamento da periculosidade também já tem sido feito pelo Governo do Estado aos profissionais da segurança pública.