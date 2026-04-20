Sergipe é o estado que mais realiza cirurgias de mama e bariátrica no país

Sergipe alcançou, em 2025, a liderança nacional na realização proporcional de cirurgias bariátricas e mamárias pelo Sistema Único de Saúde (SUS), considerando a taxa por 100 mil habitantes. O desempenho é atribuído, principalmente, ao avanço do programa Opera Sergipe, iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), que tem ampliado o acesso a cirurgias eletivas e reduzido o tempo de espera da população nos 75 municípios sergipanos.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, Sergipe registrou taxa de 21,38 cirurgias bariátricas e 16,14 cirurgias mamárias por 100 mil habitantes, números que colocam o estado à frente de unidades maiores, como Santa Catarina e São Paulo. Ao todo, foram realizados 830 procedimentos dessas duas modalidades em uma população de pouco mais de 2,2 milhões de habitantes.

Lançado em julho de 2023, o programa Opera Sergipe já ultrapassou a marca de 60 mil cirurgias realizadas, abrangendo atualmente 34 tipos de procedimentos. Na primeira fase, foram ofertadas cirurgias de média complexidade, como histerectomias, hernioplastias e colecistectomias, que continuam sendo realizadas. Já a segunda fase, iniciada em 8 de março de 2025, ampliou o escopo do programa com a inclusão de procedimentos de alta complexidade, como cirurgia bariátrica, mamoplastia redutora e reconstrutora, tratamento de endometriose e cirurgias urológicas, além de procedimentos ortopédicos por videoartroscopia.

Somente na área de cirurgia bariátrica, o programa já superou 400 procedimentos em 2025, chegando a 584 cirurgias realizadas até fevereiro de 2026 desde o início da segunda fase. Os resultados consolidam Sergipe como referência nacional na área. “Com impacto direto na redução das filas e na ampliação do acesso a serviços especializados, o Opera Sergipe se destaca como uma política pública eficiente, baseada em atendimento humanizado, seguro e qualificado, contribuindo para transformar a realidade da saúde no estado”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Jardel Mitermayer.

O pescador Gleferson José Farias, de 44 anos, que realizou a bariátrica, se emocionou ao contar que a cirurgia é mais que um presente, é a realização de um sonho. “Primeiro, agradeço a Deus e também ao Governo do Estado por essa oportunidade. Eu estou acima do peso, isso já vinha dificultando minhas atividades do dia a dia. Meu objetivo agora é recuperar minha qualidade de vida, voltar a praticar esportes, jogar bola, correr e retomar minha rotina. E, amanhã, eu completo 45 anos. Posso dizer que estou recebendo o melhor presente da minha vida”, disse o pescador.

Mutirão de cirurgias, consultas e exames

O acesso aos serviços do programa Opera Sergipe segue sendo ampliado com a continuidade dos mutirões realizados na rede estadual. No Hospital de Cirurgia, mais uma etapa de cirurgias bariátricas está em andamento, garantindo que pacientes tenham acesso a procedimentos que impactam diretamente na qualidade de vida e no controle de doenças associadas à obesidade.

Na ação, ocorrida no Hospital de Cirurgia, dez pacientes passaram pelo procedimento bariátrico, marcando o início de uma nova fase em suas trajetórias de saúde. Já no Hospital Regional Amparo de Maria, em Estância, os mutirões concentram atendimentos voltados à saúde da mulher, com consultas, exames e cirurgias mamárias. Nos dias 18 e 19 de abril, estão sendo ofertadas 120 consultas com especialista, sendo 60 atendimentos em cada dia, além da realização de exames e avaliações clínicas necessárias para os procedimentos.

A programação incluiu ainda a retriagem de 71 pacientes, que avançam para a etapa de exames complementares, como laboratoriais, raio-X, eletrocardiograma e ultrassonografia de axila bilateral, fundamentais para a realização de mamoplastias. Entre os dias 17 e 19 de abril, a unidade também realiza 21 cirurgias mamárias, com média de sete procedimentos por dia, referentes aos mutirões iniciados em março deste ano.

“No mês passado, fui chamada para a consulta e, pouco mais de um mês depois, já estava sendo convocada para a cirurgia. Eu já vinha me preparando há um tempo, porque era algo que eu queria muito. Assim que fui avaliada, já fui aprovada, e tudo aconteceu de forma bem ágil. Muitas vezes as pessoas não entendem, mas aqui eu me senti acolhida, porque todos compreendem o quanto isso impacta na autoestima e até nas dores que a gente sente, como nas costas e nos ombros”, disse a graduanda em Direito, Ana Clara, de 20 anos.

Para a lavradora Maria José Reis, de 28 anos, do município de Cristinápolis, que realizou a primeira consulta, o Opera é uma oportunidade única. “Dei entrada pela UBS do meu município, já passei pela triagem, fui atendida pela médica e, agora, vou realizar os exames. Depois disso, retorno para uma nova avaliação. Minha expectativa está lá em cima, sempre foi um sonho, porque sofria com a autoestima baixa e também com dores nas costas, nos ombros e no pescoço. Agora, vejo isso como o início de uma nova fase, com mais qualidade de vida”, finalizou Maria José.

Fonte: Governo de SE