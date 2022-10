Sergipe elege deputado federal mais jovem do Brasil

Ícaro de Valmir do PL, de 21 anos, é o candidato mais jovem do Brasil a ser eleito deputado federal, de acordo com a Câmara dos Deputados. Ele recebeu 75.912 votos e foi o segundo mais bem votado do estado nas Eleições do último domingo, 02.

Ícaro Barbosa Costa é aluno do curso de direito, trabalha em uma autoescola da família e participou de sua primeira disputa eleitoral. Ele é filho de Valmir de Francisquinho, PL, que teve a candidatura para o governo de Sergipe indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral e irmão de Talysson de Valmir, que teve o mandato de deputado estadual cassado.

Questionado sobre o que o levou a disputar a primeira eleição, Ícaro respondeu: “foi diante da injustiça que fizeram com meu pai e com meu irmão e também para melhorar Sergipe e Itabaiana”.

O jovem afirmou que uma de suas bandeiras será a defesa do povo. “Vou fazer um mandato bastante ‘municipalista’, para defender o povo”, disse.