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Sergipe está entre os três estados com melhor avaliação em segurança pública

sergipe aracaju

O estado de Sergipe aparece entre os três mais bem avaliados do país no levantamento “Força de Segurança na Percepção dos Brasileiros”, divulgado na última quarta-feira, 23, pelo Instituto Veritá. Os dados revelam um cenário positivo na análise da população sobre a atuação das forças de segurança na Unidade Federativa.

De acordo com a pesquisa, Sergipe alcançou 75,1% de aprovação, sendo o único estado do Nordeste a figurar entre os três primeiros colocados. O resultado coloca o estado em destaque nacional no quesito percepção da segurança pública.

O ranking é liderado por Goiás, com 84,1% de aprovação, seguido pelo Amapá, que registrou 75,7%. Sergipe aparece logo em seguida, consolidando-se como uma referência positiva na avaliação popular sobre o trabalho das instituições de segurança.

O estudo teve abrangência nacional, com coleta de dados realizada entre os dias 13 de março e 4 de abril. A pesquisa analisou aspectos relacionados à gestão pública e à percepção dos eleitores sobre a atuação das forças policiais e demais órgãos que compõem o sistema de segurança pública, tanto em nível estadual quanto federal.

O desempenho de Sergipe reforça a percepção de confiança da população local nas ações desenvolvidas na área, destacando o estado no cenário brasileiro.

“Esse resultado mostra que o trabalho sério, contínuo e integrado das nossas forças de segurança está sendo percebido pela população. Atingir 75,1% de aprovação e colocar Sergipe entre os três estados mais bem avaliados do país não é algo pontual, é fruto de planejamento, investimento e, principalmente, do compromisso diário dos nossos profissionais”, avaliou o secretário de Segurança Pública, João Eloy de Menezes.

Fonte: SSP/SE

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