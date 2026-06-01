Sergipe inicia segunda fase da Operação Mulher Segura

Sergipe inicia nesta segunda-feira, 01, a Operação Mulher Segura II, mobilização nacional coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), com foco no enfrentamento à violência contra a mulher e na prevenção ao feminicídio. No estado, a ação seguirá até o dia 31 de dezembro, desenvolvida de forma integrada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), por meio das forças policiais e instituições parceiras, como a Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM) e Guardas Municipais.

Nesta segunda edição, a operação amplia o período de atuação para sete meses e reúne ações preventivas, educativas, ostensivas, repressivas e investigativas em diferentes municípios sergipanos. Participam da mobilização a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Científica e a Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres, além da articulação com toda a rede de proteção.

Coordenadora da operação em Sergipe, a delegada Nalile Castro destacou que a ampliação da duração da iniciativa permitirá maior integração entre os órgãos e fortalecimento das ações de enfrentamento à violência de gênero. “A operação terá duração de sete meses, com ações integradas nos eixos preventivo, educativo, ostensivo, repressivo e investigativo. O foco é combater a violência contra a mulher em razão do gênero, especialmente na prevenção dos feminicídios”, ressaltou.

Na Polícia Civil, o trabalho será intensificado por meio do acolhimento às vítimas, reforço das investigações e ampliação das medidas protetivas e representações por prisões preventivas. A delegada Mariana Diniz enfatizou que o combate à violência doméstica ocorre diariamente, mas ganha reforço durante a operação.

“Nosso compromisso é garantir que toda mulher se sinta protegida ao procurar a delegacia e que nenhum crime fique impune. Atuamos tanto no acolhimento quanto na repressão, especialmente nos casos de descumprimento de medidas protetivas”, afirmou.

Já a Polícia Militar reforçará o efetivo empregado no atendimento das ocorrências relacionadas à violência doméstica e ampliará ações preventivas em comunidades. Representando a corporação, a tenente Vitória Silva explicou que a atuação ocorre nos três eixos previstos pela Lei Maria da Penha: prevenção, proteção e repressão.

Segundo a oficial, a PM desenvolverá palestras, rodas de conversa e ações comunitárias em municípios como São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro, além do reforço operacional nas ocorrências atendidas pelo Ciosp e unidades da Grande Aracaju. “A Polícia Militar atua durante todo o ano no acompanhamento de mulheres com medidas protetivas e no atendimento às ocorrências de violência doméstica. Durante a operação, teremos um efetivo específico voltado para fortalecer essas ações e ampliar a proteção às mulheres sergipanas”, destacou.

No Corpo de Bombeiros Militar, o foco estará no acolhimento humanizado das vítimas e na identificação de sinais de violência em atendimentos de rotina. A subtenente Márcia Machado explicou que a corporação também atuará em ações educativas e de conscientização. “O bombeiro militar também foi capacitado para oferecer um atendimento mais humanizado às mulheres em situação de violência. Muitas vezes identificamos sinais físicos, emocionais e comportamentais durante ocorrências inicialmente consideradas simples”, afirmou.

A Polícia Científica atuará tanto na produção de provas periciais quanto em atividades educativas. A papiloscopista Elileina Pina explicou que as equipes realizarão coletas de material biológico, exames periciais e representações para identificação genética, fortalecendo a materialidade das investigações.

Além das ações operacionais, a Operação Mulher Segura II também prevê campanhas educativas, palestras e fortalecimento dos canais de denúncia, buscando ampliar o acesso das vítimas à rede de proteção e estimular denúncias ainda nos primeiros sinais de violência.

Operação Mulher Segura I em Sergipe

A Operação Mulher Segura é uma mobilização nacional coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, no âmbito do Pacto Nacional Brasil Contra o Feminicídio. As ações integradas reúnem Polícias Civis, Militares, Científicas, Corpo de Bombeiros, Guardas Municipais e outros órgãos parceiros em todo o país para cumprir mandados de prisão, prender agressores em flagrante, fiscalizar medidas protetivas e realizar atividades educativas.

Na primeira edição de 2026, realizada nos meses de fevereiro e março, as forças de segurança pública de Sergipe registraram 52 prisões, sendo 35 em flagrante e 17 em cumprimento de mandados judiciais contra agressores. Durante a mobilização, também foram promovidas ações educativas que alcançaram mais de 5,7 mil pessoas em diferentes municípios, além do acompanhamento de 83 medidas protetivas de urgência e do atendimento a 311 vítimas pelas unidades policiais do estado.

Fonte: PMSE