Na última terça-feira, 13, o Clube Sportivo Sergipe iniciou a venda de ingressos para o ‘Dia do Mais Querido’, que vai contar com a apresentação oficial do elenco, dos mascotes, do uniforme de 2023, jogo-treino e atração musical.

Os ingressos podem ser adquiridos presencialmente na loja Sócio Gipão ou na bilheria do João Hora, no dia do evento. A entrada também pode ser comprada pelo site .

Os ingressos custam R$ 20 e dão direito a todas as atividades do dia. Além disso, os sócios adimplentes do clube têm entrada gratuita. O ‘Dia do Mais Querido’ acontecerá no sábado, 17, às 10h, no João Hora.

O evento marca o primeiro encontro do elenco colorado com os torcedores, além do primeiro jogo-treino da equipe em Aracaju.